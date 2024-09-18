Il risvolto della saccoccia

SOLUZIONE: PARATASCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il risvolto della saccoccia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il risvolto della saccoccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Paratasca? La paratasca è la parte della saccoccia che si ripiega all'esterno, creando un risvolto utile per proteggere o decorare. Questa estensione permette di rinforzare la chiusura o di aggiungere dettagli estetici, rendendo la saccoccia più funzionale e originale. La presenza di questa caratteristica contribuisce anche a migliorare la resistenza nel tempo, mantenendo l'oggetto più duraturo e pratico.

Quando la definizione "Il risvolto della saccoccia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il risvolto della saccoccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Paratasca:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona T Torino A Ancona S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il risvolto della saccoccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

