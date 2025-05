Pesci bruttissimi nei cruciverba: la soluzione è Scorfani

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesci bruttissimi' è 'Scorfani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCORFANI

Curiosità e Significato di "Scorfani"

Approfondisci la parola di 8 lettere Scorfani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scorfani? Scorfani è un termine che si riferisce a un tipo di pesce noto per il suo aspetto particolare e poco attraente. Questi pesci, appartenenti alla famiglia degli Scorpaenidae, sono caratterizzati da forme irregolari e spine pronunciate, che li rendono facilmente riconoscibili, ma non proprio belli da vedere. Nonostante il loro aspetto poco invitante, gli scorfani sono apprezzati in cucina per la loro carne saporita e pregiata, dimostrando che anche le creature meno affascin

Come si scrive la soluzione Scorfani

Non riesci a risolvere la definizione "Pesci bruttissimi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

F Firenze

A Ancona

N Napoli

I Imola

