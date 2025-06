Il posizionamento degli edifici effettuato in base ai punti cardinali nei cruciverba: la soluzione è Orientazione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il posizionamento degli edifici effettuato in base ai punti cardinali' è 'Orientazione'.

ORIENTAZIONE

Curiosità e Significato di Orientazione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Orientazione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Orientazione? L'orientamento degli edifici si riferisce alla direzione in cui sono posizionati rispetto ai punti cardinali, come nord, sud, est e ovest. Questa scelta influisce su illuminazione naturale, comfort termico ed efficienza energetica. Un buon orientamento può migliorare la qualità della vita all’interno degli ambienti, sfruttando al massimo le risorse naturali. È quindi un elemento fondamentale nel design e nella progettazione edilizia.

Come si scrive la soluzione Orientazione

Hai davanti la definizione "Il posizionamento degli edifici effettuato in base ai punti cardinali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

