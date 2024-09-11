La più profonda fossa oceanica

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La più profonda fossa oceanica' è 'Marianne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARIANNE

Perché la soluzione è Marianne? La voce chiamata Mariana rappresenta la più profonda fossa oceanica conosciuta sulla Terra. Situata nell'Oceano Pacifico occidentale, questa grande depressione raggiunge una profondità di circa 11.034 metri. È un punto di grande interesse scientifico per la sua conformazione unica e le condizioni estreme che ospita. La sua scoperta ha permesso di approfondire la comprensione delle caratteristiche geologiche sottomarine e dei processi di formazione delle placche tettoniche. La voce Mariana rimane un simbolo di mistero e di sfida per la ricerca oceanografica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La più profonda fossa oceanica". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La più profonda fossa oceanica nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Marianne

La definizione "La più profonda fossa oceanica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La più profonda fossa oceanica" conferma che la soluzione 'Marianne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Marianne

M Milano A Ancona R Roma I Imola A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La più profonda fossa oceanica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marianne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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