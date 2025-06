Enzimi prodotti dalle cellule del pancreas nei cruciverba: la soluzione è Amilasi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Enzimi prodotti dalle cellule del pancreas' è 'Amilasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMILASI

Curiosità e Significato di "Amilasi"

Hai risolto il cruciverba con Amilasi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Amilasi.

Perché la soluzione è Amilasi? L'amilasi è un enzima fondamentale prodotto dalle cellule del pancreas, che gioca un ruolo chiave nella digestione dei carboidrati. Questo enzima scompone l'amido, presente in molti alimenti, in zuccheri più semplici, rendendo così il cibo più facilmente assimilabile dal nostro corpo. Grazie all'amilasi, possiamo ottenere energia dai carboidrati che consumiamo quotidianamente!

Come si scrive la soluzione Amilasi

La definizione "Enzimi prodotti dalle cellule del pancreas" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A R M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISMA" RISMA

