Viaggia nel bagagliaio nei cruciverba: la soluzione è Baule

Home / Soluzioni Cruciverba / Viaggia nel bagagliaio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Viaggia nel bagagliaio' è 'Baule'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAULE

Curiosità e Significato di "Baule"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Baule, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Baule? Il termine baule si riferisce a un contenitore rigido, spesso utilizzato per riporre oggetti durante i viaggi. È un elemento fondamentale per organizzare bagagli e può essere realizzato in vari materiali, come legno o plastica. Non solo è pratico per il trasporto, ma può anche avere un tocco di stile, diventando un complemento d'arredo in casa.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo trasportano i facchiniCassa da viaggioIl bagagliaio dell automobileViaggia con tante autoLo consulta chi viaggia in trenoViaggia senza ruote

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Baule

Non riesci a risolvere la definizione "Viaggia nel bagagliaio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

A Ancona

U Udine

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C H E N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COHEN" COHEN

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.