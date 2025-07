Tornare per il ballottaggio nei cruciverba: la soluzione è Rivotare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tornare per il ballottaggio' è 'Rivotare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIVOTARE

Curiosità e Significato di Rivotare

Hai risolto il cruciverba con Rivotare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Rivotare.

Perché la soluzione è Rivotare? Rivotare significa tornare a votare per un secondo turno elettorale, tipicamente quando nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza al primo scrutinio. È un modo per permettere agli elettori di scegliere tra i due candidati più votati, dando così una possibilità di decisione finale più chiara e condivisa. In sostanza, è una seconda chance per esprimere il proprio consenso in modo più deciso.

Come si scrive la soluzione Rivotare

Non riesci a risolvere la definizione "Tornare per il ballottaggio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

I Imola

V Venezia

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

