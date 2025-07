Il partito Conservatore inglese nei cruciverba: la soluzione è Tory

TORY

Curiosità e Significato di Tory

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Tory, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tory? Il termine Tory indica il partito Conservatore inglese, storicamente associato a valori di tradizione, conservatorismo e nazionalismo. Derivato originariamente da un termine scozzese, oggi rappresenta uno dei principali schieramenti politici nel Regno Unito, spesso coinvolto in questioni economiche e sociali importanti. Conoscere il termine aiuta a comprendere meglio la politica britannica e le sue dinamiche.

Come si scrive la soluzione Tory

Non riesci a risolvere la definizione "Il partito Conservatore inglese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

R Roma

Y Yacht

