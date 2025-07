Non le deve seguire chi sta bene nei cruciverba: la soluzione è Cure

CURE

Curiosità e Significato di Cure

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cure, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cure? La parola cure si riferisce agli interventi e alle attenzioni dedicate a chi ha bisogno di recuperare salute o benessere. Non sono destinate a chi sta bene, ma a chi necessita di assistenza per guarire o migliorare. In sostanza, le cure sono un aiuto prezioso, sempre pronti a sostenere chi si trova in difficoltà, perché prendersi cura degli altri è fondamentale per una società più umana.

Come si scrive la soluzione Cure

Hai trovato la definizione "Non le deve seguire chi sta bene" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

U Udine

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

