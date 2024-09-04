Le iniziali di un trio comico
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Le iniziali di un trio comico' è 'Agg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AGG
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le iniziali di un trio comico". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Le iniziali di un trio comico nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Agg
La soluzione associata alla definizione "Le iniziali di un trio comico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le iniziali di un trio comico" conferma che la soluzione 'Agg' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 3 lettere della soluzione Agg
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le iniziali di un trio comico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Agg' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non è sempre qualificativo abbreviazioneAggettivo in breveQualifica il sostL indimenticato attore comico Laurel inizialiIl comico Gnocchi inizialiTrio comico lanciato da Renzo Arbore SorelleIl trio comico Giovanni e GiacomoCon Aldo e Giovanni forma un trio comico
A M M H R E