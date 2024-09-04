Inespressiva come un occhio artificiale

SOLUZIONE: VITREA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Inespressiva come un occhio artificiale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inespressiva come un occhio artificiale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Vitrea? Il termine si riferisce a una sostanza trasparente e liscia che riempie l’interno dell’occhio, contribuendo a mantenere la forma e trasmettere le immagini alla retina. La superficie è simile a un vetro, priva di sensazioni o emozioni, e permette la trasmissione della luce senza distorsioni. La sua natura incolore e uniforme lo rende inespressivo come un occhio artificiale, fondamentale per la vista e la protezione dell’occhio stesso.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Inespressiva come un occhio artificiale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inespressiva come un occhio artificiale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vitrea:

V Venezia I Imola T Torino R Roma E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inespressiva come un occhio artificiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

