Grosse lastre metalliche

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grosse lastre metalliche' è 'Lamine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAMINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grosse lastre metalliche" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grosse lastre metalliche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Lamine? Le lamine sono grandi lastre metalliche, caratterizzate da uno spessore sottile rispetto alle loro dimensioni. Questi fogli metallici vengono comunemente prodotti attraverso processi di laminazione, che consentono di ottenere superfici lisce e uniformi. La loro versatilità permette di essere utilizzate in numerosi settori, come quello automobilistico, aeronautico e dell'edilizia. La lavorazione di queste lastre richiede tecniche specifiche per garantire qualità e precisione. La loro presenza è fondamentale in molte applicazioni industriali.

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Grosse lastre metalliche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lamine

Per risolvere la definizione "Grosse lastre metalliche", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grosse lastre metalliche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lamine:

L Livorno A Ancona M Milano I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grosse lastre metalliche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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