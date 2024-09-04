Elettrodo negativo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Elettrodo negativo' è 'Anodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANODO

Perché la soluzione è Anodo? L'elettrodo negativo, chiamato anche anodo, è la parte di un dispositivo elettrochimico che si trova in posizione di riduzione. Durante una reazione, gli ioni positivi si avvicinano a questo polo e ricevono elettroni. La sua funzione principale consiste nel condurre gli elettroni verso il circuito esterno, consentendo così il flusso di corrente. La corretta identificazione di questa componente è fondamentale per comprendere il funzionamento delle celle elettrochimiche e dei processi di ossidoriduzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elettrodo negativo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Elettrodo negativo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Anodo

La soluzione associata alla definizione "Elettrodo negativo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elettrodo negativo" conferma che la soluzione 'Anodo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Anodo

A Ancona N Napoli O Otranto D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elettrodo negativo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anodo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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