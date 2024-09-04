L anno d apertura del Concilio Vaticano II

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L anno d apertura del Concilio Vaticano II' è 'Sessantadue'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SESSANTADUE

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Perché la soluzione è Sessantadue? Sessantadue si riferisce all'anno in cui si è aperto il Concilio Vaticano II, un evento importante per la Chiesa cattolica. Questo concilio, avviato nel 1962, ha segnato un momento di rinnovamento e aggiornamento delle pratiche e delle dottrine ecclesiastiche. La scelta di questa numerazione indica specificamente l'anno di inizio, rendendo il numero simbolo di un cambiamento significativo nella storia religiosa del XX secolo. La data costituisce un punto di riferimento fondamentale per comprendere il contesto storico e spirituale di quel periodo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L anno d apertura del Concilio Vaticano II". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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L anno d apertura del Concilio Vaticano II nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Sessantadue

Se la definizione "L anno d apertura del Concilio Vaticano II" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L anno d apertura del Concilio Vaticano II" conferma che la soluzione 'Sessantadue' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Sessantadue

S Savona E Empoli S Savona S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona D Domodossola U Udine E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L anno d apertura del Concilio Vaticano II" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sessantadue' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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