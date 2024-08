La Soluzione ♚ È vicina a Santa Margherita La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RAPALLO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente RAPALLO

Curiosità su E vicina a santa margherita: Rapallo (Rapallo in ligure, pronunciato [ra'palu]) è un comune italiano di 29 346 abitanti della città metropolitana di Genova in Liguria. La località è celebre per essere stata la sede di due importanti trattati di pace dopo la prima guerra mondiale, uno tra il Regno d'Italia e il Regno dei serbi, croati e sloveni nel 1920, e l'altro tra la Repubblica di Weimar e la RSFS Russa nel 1922.

Altre Definizioni con rapallo; vicina; santa; margherita; Una frequentata località turistica sul golfo del Tigullio; È vicina all aeroporto di Fertilia; È vicina a Savona; L antica città etrusca vicina all odierna Sarzana; Santa festeggiata il 24 dicembre; Santa di Gallura meta di molti turisti estivi; Il Santa degli Inglesi; Santa Margherita da; È simile alla margherita; Ci si può mangiare una margherita o una 4 stagioni;