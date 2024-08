La Soluzione ♚ Super: classe di moto La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BIKE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BIKE

Curiosità su Super: classe di moto: La strofa finale è seguita da un intermezzo strumentale che può essere comparato ad un brano di musica concreta: un rumoroso collage di orologi, gong, campane, un violino e altri suoni modificati con tecniche rudimentali, che sembrano essere collocati nella "altra camera" di cui Barrett parla nel testo. Il brano Il testo di Barrett è dedicato alla sua ragazza dell'epoca, Jenny Spires, la stessa contro cui Syd inveisce in Lucifer Sam. Bike è un brano musicale del gruppo rock britannico Pink Floyd, ultima traccia del loro album di debutto, The Piper at the Gates of Dawn.

