La Soluzione ♚ Lo è lo stuntman La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CONTROFIGURA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CONTROFIGURA

Curiosità su Lo e lo stuntman: La controfigura è il sostituto di un attore in determinate inquadrature o scene. Caratteristiche La controfigura viene utilizzata in particolare nelle scene pericolose (nel qual caso viene impiegato un cosiddetto stuntman), di nudo, o nel caso in cui vengano richieste particolari abilità di cui l'attore è sprovvisto, come ad esempio nel caso il personaggio sappia destreggiare abilmente le carte da gioco.

Altre Definizioni con controfigura; stuntman; Sostituisce l attore in certe scene; Così viene anche chiamato lo stuntman del cinema;