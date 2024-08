La Soluzione ♚ Spia La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DELATORE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DELATORE

Curiosità su Spia: Annelies Marie Frank, detta Anne (pronuncia olandese [n'lis ma'ri 'n 'frk]; tedesca [anlis ma'i 'an 'fak], ), chiamata Anna Frank in italiano (Francoforte sul Meno, 12 giugno 1929 – Bergen-Belsen, febbraio o marzo 1945), è stata una giovane ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.

Altre Definizioni con delatore; spia; Spregevole informatore; La Hari spia; Un insetto spia; Auto spia della polizia;