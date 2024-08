La Soluzione ♚ Spagna : peseta = Grecia : x La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DRACMA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DRACMA

Curiosità su Spagna : peseta = grecia : x: Il nome "dracma" deriva dal verbo dtt (dratto, "afferrare"). Il nome è stato ripreso in Grecia dopo il 1832 per indicare la dracma greca, valuta rimasta in uso fino all'introduzione dell'euro. La dracma o dramma (in greco moderno aµ, plurale daµa) era il nome di una moneta dell'antica Grecia.

Altre Definizioni con dracma; spagna; peseta; grecia; La moneta che era divisa in leptĂ ; Aveva corso in Grecia; Era la moneta greca; Regione di Carpazi o di Spagna; CittĂ e porto della Spagna; La Spagna per gli Inglesi; Comprendono l Albania e la Grecia; Un tipo di marmo molto usato nell antica Grecia; Tra Romania e Grecia;