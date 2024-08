La Soluzione ♚ Rendere felici La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BEARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BEARE

Curiosità su Rendere felici: circa – 200 a. Nelle fonti antiche è con frequenza indicato semplicemente con il praenomen Livio, che trasse, una volta divenuto liberto, dalla gens cui era entrato a far parte giunto a Roma; mantenne sempre, assumendolo come cognomen, il suo nome greco di Andrònico (pronunciato, alla latina, Andronìco); le fonti antiche attestano, inoltre, il nome di Lucio Livio Andronìco. C. Livio Andronìco (in latino Livius Andronicus; Taranto, 280 a. C. circa) è stato un poeta, drammaturgo e attore teatrale greco.

Altre Definizioni con beare; rendere; felici; Rendere più secco il pane; Rendere più fitto un bosco; Conoscono i terreni e sanno come farli rendere; Felici e contente; Rende felici i vacanzieri; Mitico periodo in cui tutti erano felici;