La Soluzione ♚ Relativi alla civiltà di Creta La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MINOICI

Curiosità su Relativi alla civilta di creta: Questa civiltà, chiamata minoica in riferimento al re cretese Minosse, fu riscoperta tra il 1901 e il 1905, principalmente attraverso il lavoro dell'archeologo britannico Arthur Evans. La civiltà minoica (detta anche cretese) è una cultura dell'età del bronzo sorta sull'isola di Creta approssimativamente dal 2700 a. al 1400 a. C. C. (successivamente, la cultura micenea greca divenne dominante nei siti minoici di Creta).

