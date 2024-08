La Soluzione ♚ È il redde rationem La soluzione di 14 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ORA DELLA VERITÀ La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ORADELLAVERITÀ

Curiosità su E il redde rationem: La pellicola è il sequel di Taken - La vendetta ed è il terzo film della saga iniziata nel 2008 con Io vi troverò. Taken 3 - L'ora della verità, reso graficamente TAK3N (Taken 3) è un film del 2015 diretto da Olivier Megaton, scritto da Luc Besson con Robert Mark Kamen, e con protagonista Liam Neeson, nei panni di Bryan Mills.

