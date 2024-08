La Soluzione ♚ Quelle impazzite sono un pericolo La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SCHEGGE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SCHEGGE

Curiosità su Quelle impazzite sono un pericolo: L'interpretazione di Edward Norton in questo film gli valse la candidatura ai Premi Oscar 1997 come miglior attore non protagonista, poi andato a Cuba Gooding Jr. Schegge di paura (Primal Fear) è un film del 1996, diretto da Gregory Hoblit e tra gli altri interpretato da Richard Gere, Laura Linney ed Edward Norton, quest’ultimo al suo esordio cinematografico. La sceneggiatura è liberamente basata sul romanzo giallo di William Diehl Primal Fear.

