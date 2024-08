La Soluzione ♚ Porzione di proprietà La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CARATURA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CARATURA

Curiosità su Porzione di proprieta: Il termine carato è principalmente utilizzato in oreficeria e metallurgia con un duplice significato, quale unità di misura della massa di materiali preziosi, pari a 0,2 grammi, oppure come indicatore di purezza delle leghe auree. Etimologia La parola deriva dall'arabo , qira, "ventiquattresima parte", a sua volta derivante dal greco et, kerátion (diminutivo di a, keras: "corno"), ovvero "siliqua di carrubo", i cui semi erano ritenuti avere una massa eccezionalmente costante.

