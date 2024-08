La Soluzione ♚ Personalizzano i telefoni cellulari La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SUONERIE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SUONERIE

Curiosit√† su Personalizzano i telefoni cellulari: La suoneria (pi√Ļ corretta, anche se meno comune, la variante soneria) √® un suono emesso da un telefonino per avvisare di una chiamata entrante. Questa possibilit√† originariamente era fornita perch√© la gente fosse in grado di determinare se il loro telefono stava suonando quando si trovavano in compagnia di altri possessori di cellulari. Il termine √® molto spesso utilizzato per riferirsi ad un suono personalizzabile disponibile su un telefonino.

Altre Definizioni con suonerie; personalizzano; telefoni; cellulari; Sostituì il disco nei telefoni; phone: i telefoni abilitati alle app; phone telefoni per le app; Rinnovo da cellulari; Nella cappa c è un programma per cellulari; Codice per cellulari sigla;