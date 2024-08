La Soluzione ♚ Il navigatore da Gama La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VASCO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VASCO

Curiosità su Il navigatore da gama: Vasco Rossi, noto anche semplicemente come Vasco o in passato con l'appellativo Blasco (Zocca, 7 febbraio 1952), è un cantautore italiano. Autodefinitosi "provocautore", è considerato uno dei migliori cantautori italiani. Dall'inizio della sua carriera nel 1977 ha pubblicato 34 album, di cui 18 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP e un'opera audiovisiva; complessivamente ha composto 192 canzoni, oltre ad aver scritto numerosi testi e musiche per altri interpreti.

Altre Definizioni con vasco; navigatore; gama; Il da Gama che scoprì la via delle Indie; Un tessuto e un sistema; Il Rossi dell album Vivere o niente; Consulta spesso il navigatore; Un navigatore dell aria; Il navigatore Baffin; Il porto indiano in cui approdò Vasco da Gama; Amò Vasco da Gama;