La Soluzione ♚ Si misura con il termometro La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FEBBRE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente FEBBRE

Curiosità su Si misura con il termometro: La febbre (anche nota come piressia) è un segno clinico; si definisce come uno stato patologico temporaneo che comporta un'alterazione del sistema di termoregolazione ipotalamico e una conseguente elevazione della temperatura corporea al di sopra del valore considerato normale (circa 36,8 gradi Celsius per gli esseri umani in condizioni basali).

Altre Definizioni con febbre; misura; termometro; È da cavallo in un film del 1976 con Montesano; Un allergia che fa starnutire; Se è alta si delira; Grasse oltre misura; Una misura presa dai sarti; Misura per cereali; I segni sul termometro; È di mercurio nel termometro; L insieme delle suddivisioni indicate sul termometro;