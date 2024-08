La Soluzione ♚ La minuta del libro La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MENABÒ La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MENABÒ

Curiosità su La minuta del libro: La compilazione del menabò è il procedimento che precede l'imposizione tipografica. In tipografia, per menabò si intende un modello utilizzato per l'impaginazione di stampati di diverse pagine (libri, giornali o riviste), che possono contenere testo, illustrazioni e/o fotografie in una precisa disposizione.

