La Soluzione ♚ Luigi a Bilbao La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LUIS

Curiosità su Luigi a bilbao: Linguistica Luis – lettera dell'alfabeto ogamico Onomastica Luis – variante del nome proprio di persona Luigi Persone André Luís dos Santos Ferreira – ex calciatore brasiliano André Luís Garcia – calciatore brasiliano Eduardo Luís – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese Filipe Luís Kasmirski – calciatore brasiliano José Luís Santos da Visitação – calciatore brasiliano Laura Luís – calciatrice portoghese Mireya Luis – dirigente sportiva ed ex pallavolista cubana Vincent Luis – triatleta francese Zé Luís – calciatore capoverdiano.

Altre Definizioni con luis; luigi; bilbao; Fu un asso dell Inter: Suárez; Il compianto scrittore Sepúlveda; Un eroina verdiana; Il Luigi che ha diretto La donna della domenica; Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964; Il Luigi Re Sole; Gehry: architetto del museo Guggenheim di Bilbao; Spagnolo di Bilbao; Centro di Bilbao;