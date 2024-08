La Soluzione ♚ Il James di Giro di vite La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : HENRY La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente HENRY

Curiosità su Il james di giro di vite: Astronomia Henry – cratere lunare Henry – cratere su Marte 1516 Henry – asteroide della fascia principale Cinema Henry, pioggia di sangue (Henry: Portrait of a Serial Killer) – film del 1986 diretto da John McNaughton Henry – film del 2010 diretto da Alessandro Piva Economia HENRY - acronimo per High Earners, Not Rich Yet ("Alti guadagnatori, non ancora ricchi") Fisica Henry – unità di misura dell'induttanza Fumetto Henry – striscia a fumetti di Carl Thomas Anderson Geografia Antartide Henry – montagna della catena dei monti della Regina Maud Stati Uniti d'America Henry – città della Contea di Codington, Dakota del Sud Henry – città della Contea di Marshall, Illinois Henry – villaggio della Contea di Scotts Bluff, Nebraska Henry – città della Contea di Henry, Tennessee Onomastica Henry – forma inglese del nome proprio di persona Enrico Persone Henry, duca di Sussex – membro della famiglia reale britannica Personaggi Henry the Green Engine – personaggio di The Railway Series Henry – personaggio della serie televisiva Ugly Betty Henry – protagonista dell'omonima striscia a fumetti Pagine correlate Henri . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «Henry».

Altre Definizioni con henry; james; giro; vite; Lo scrittore Fielding; Winkler: è Fonzie nella serie Happy Days; Enrico a Londra; Un kolossal di James Cameron; bruciata famoso film con James Dean; Il James di Connery; Si dice di giro che fa allungare il cammino; L ambita maglia del Giro d Italia; Un giro per spese; Comuni parassiti della vite; Malattia della vite; L aereo che vi si trova precipita a vite;