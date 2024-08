La Soluzione ♚ Gli apparecchi come il Kindle e il Kobo La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : EREADER La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente EREADER

Curiosità su Gli apparecchi come il kindle e il kobo: Il nome del produttore è un anagramma di "book", termine inglese per libro. Il Kobo eReader è un lettore di e-book prodotto da Kobo Inc. La versione originale è in commercio dal maggio 2010 e posta in vendita quale alternativa più economica ai lettori di e-book disponibili all'epoca. con sede a Toronto.

Altre Definizioni con ereader; apparecchi; come; kindle; kobo; Azionano a distanza molti apparecchi; Apparecchi per inspirare; Riparano gli apparecchi; Le piante come il rafano; Scettico come san Tommaso; Fallaci come le chimere; Un servizio offerto ai suoi clienti dall azienda dei Kindle; L azienda dei Kindle;