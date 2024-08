La Soluzione ♚ I frutti di chi possiede un appezzamento di terreno La soluzione di 16 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RENDITE FONDIARIE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente RENDITEFONDIARIE

Curiosità su I frutti di chi possiede un appezzamento di terreno: Con accezione leggermente diversa si indica come rendita fondiaria anche la differenza tra il prezzo di mercato di un immobile (sia un edificio propriamente detto che un terreno edificabile) ed il costo di produzione dello stesso (tra i "costi di produzione" si possono annoverare, ad esempio, il valore agricolo del terreno, i costi di edificazione dei fabbricati, i costi di urbanizzazione). In economia si definisce rendita fondiaria la rendita perpetua costituita mediante l'alienazione di un bene immobile. In Italia la stessa è disciplinata dal Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile e definita dall'articolo 1863.

Altre Definizioni con rendite fondiarie; frutti; possiede; appezzamento; terreno; Pianta africana dei cui frutti è ghiotto l ippopotamo; Lo si investe perché frutti; Piantagioni tropicali i cui frutti arrivano in apposite navi; Possiede o lavora in un mulino; Ne possiede centinaia il latifondista; Tutto quel che si possiede; Macchina per spianare il terreno; La garantiscono al terreno i buoni pneumatici; Si affondano nel terreno;