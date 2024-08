La Soluzione ♚ La famiglia del ginepro La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CUPRESSACEE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CUPRESSACEE

Curiosità su La famiglia del ginepro: Tra le Cupressacee, in particolare nel genere Sequoia, si annoverano alberi tra i più grandi e longevi esistenti. 1830 sono una famiglia di piante gimnosperme che prende nome dal genere Cupressus, il cipresso, ovvero il genere più rappresentativo. Le Cupressaceae, Rich. Sistematica Le Cupressaceae comprendono in tutto circa 30 generi, tra i quali, oltre al cipresso, sono molto noti i ginepri (Juniperus), le tuia (Thuja). ex Bartl.

