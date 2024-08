La Soluzione ♚ Lo esclama chi trova La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : EUREKA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente EUREKA

Curiosità su Lo esclama chi trova: Alla parola è legato un celebre aneddoto della vita di Archimede, che l'avrebbe pronunciata in occasione della propria scoperta del principio che regola la spinta idrostatica che ricevono i corpi in galleggiamento. Eureka (in greco antico: ea, èureka, /'hur:ka/) è un'interiezione ottenuta da una traslitterazione di una parola attribuita ad Archimede, matematico, fisico e inventore siracusano. Viene usata spesso per indicare e celebrare una scoperta appena avvenuta o un'invenzione.

