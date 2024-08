La Soluzione ♚ Era una sede per le cause minori La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PRETURA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PRETURA

Curiosità su Era una sede per le cause minori: Edizioni di Un giorno in pretura 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Stagione 1997 Stagione 1998-1999 Stagione 2000 Stagione 2001 Stagione 2002-2003 Stagione 2003-2004 Stagione 2004-2005 Stagione 2005-2006 Stagione 2006-2007 Stagione 2007-2008 Stagione 2008-2009 Stagione 2009-2010 Stagione 2010-2011 Le puntate di questa edizione sono state mandate in onda il sabato in terza serata (con orario d'inizio fissato alle 23:30 per la stagione autunnale e alle 23:45-23:50 per quella primaverile-estiva) su Rai 3. Questa voce raccoglie i dettagli delle puntate del programma televisivo di Rai 3 Un giorno in pretura Edizioni di In Pretura 20 novembre 1985 - 15 gennaio 1986 - 9 puntate in onda al mercoledì alle 19:35. 28 novembre 1986 - 27 febbraio 1987 - 12 puntate in onda al venerdì alle 19:35.

Altre Definizioni con pretura; sede; cause; minori; Roberta Petrelluzzi ci passa un giorno su Rai3; Fu sede del Governo tedesco fino al 1999; La società di accesso a Internet con sede a Cagliari; La località del Parmense sede estiva dei Farnese; Aiuta a stabilire le cause d un incidente aereo; Rappresentano una parte nelle cause civili; Fenomeno scientifico originato da cause esterne; Il terzo dei dodici profeti minori della Bibbia; Gli astri minori; Avversione patologica per i minori;