La Soluzione ♚ Donna di poche parole La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TACITURNA

Curiosità su Donna di poche parole: – 1861) fu una "Stolta in Cristo" venerata santa dalla Chiesa ortodossa russa. Alcune leggende hanno sostenuto che fosse in realtà la zarina Elisabetta Alekseievna la quale, dopo aver simulato la sua morte lontano da San Pietroburgo, si fosse dedicata alla vita contemplativa. Vera la Taciturna (. Biografia Non si ha nessuna certezza sulla reale vita ed identità di Vera prima del 1834.

