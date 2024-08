La Soluzione ♚ Davanti alla trincea La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TERRAPIENO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TERRAPIENO

Curiosità su Davanti alla trincea: Viene utilizzato principalmente per sostenere la base di strade e ferrovie (in questi casi viene spesso chiamato rilevato), per rinforzare muri o argini, per formare dighe di modesta altezza, e per creare terrazzamenti. Può essere sistemato in modo da autosostenersi oppure raccolto all'interno di opere di sostegno. Il terrapieno è un accumulo di terreno realizzato artificialmente per vari scopi.

