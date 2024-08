La Soluzione ♚ La cova chi non perdona La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VENDETTA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VENDETTA

Curiosità su La cova chi non perdona: Una vendetta è spesso definita come l'azione perlopiù motivata dal rancore di commettere un danno materiale o morale di varia gravità , propria di chi si ritiene offeso e cerca di farsi giustizia contro una persona o un gruppo in risposta ad un'azione spiacevole, sia essa reale o percepita. È una forma di giustizia eseguita in contrasto con la regola del diritto formale e della giurisprudenza.

