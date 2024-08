La Soluzione ♚ Il Collins cantante pop inglese La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PHIL La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PHIL

Curiosità su Il collins cantante pop inglese: La sua carriera musicale ha avuto inizio alla fine degli anni '60 come batterista e seconda voce della band Flaming Youth, arrivando successivamente al grande successo come batterista dei Genesis, prima di diventarne cantante in seguito all'abbandono di Peter Gabriel nel 1975. Phil Collins, vero nome Philip David Charles Collins (Chiswick, 30 gennaio 1951), è un cantautore, polistrumentista, produttore discografico e attore britannico, noto come artista solista e come componente del gruppo rock dei Genesis.

