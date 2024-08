La Soluzione ♚ @ : chiocciola = # : x La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CANCELLETTO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CANCELLETTO

Curiosità su @ : chiocciola = # : x: Viene solitamente confuso con il simbolo musicale (diesis), relativo anche al linguaggio di programmazione C#. Il cancelletto (#) è un simbolo di punteggiatura, costituito da segmenti paralleli incrociati, utilizzato prevalentemente nell'informatica. Il codice Unicode del cancelletto è U+0023 mentre il suo valore ASCII in esadecimale è 23, in decimale è 35.

Altre Definizioni con cancelletto; chiocciola; Può essere a chiocciola; Nome popolare del mollusco simile alla chiocciola; Dolce friulano ripieno a forma di chiocciola;