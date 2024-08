La Soluzione ♚ Il cartellone in cui girano immagini pubblicitarie La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ROTOR La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ROTOR

Curiosità su Il cartellone in cui girano immagini pubblicitarie: Era prodotto per conto di SIP e, successivamente, anche di Telecom Italia, dalla IPM, in collaborazione con Urmet. Il nome Rotor identifica una serie di telefoni pubblici utilizzati in Italia dalla fine degli anni ottanta fino ai primi anni 2000, quando furono sostituiti dai Digito, in tecnologia ISDN.

Altre Definizioni con rotor; cartellone; girano; immagini; pubblicitarie; Parte dell elicottero; Un tipo di elicottero; La tinozza girevole dei luna park; Un cartellone pubblicitario; Il cartellone pubblicitario in cui si susseguono immagini diverse; Cartellone poster; Le girano i velisti; I velisti girano attorno ad esse; Girano intorno al Sole; Le immagini sacre ortodosse; Messaggi con immagini; L adorare immagini ritenute divine; Illumina diverse insegne pubblicitarie; Gas utilizzato per insegne pubblicitarie; Si susseguono nelle interruzioni pubblicitarie;