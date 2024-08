La Soluzione ♚ La capitale federale degli USA La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : WASHINGTON La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente WASHINGTON

Curiosità su La capitale federale degli usa: C. , è la capitale degli Stati Uniti d'America, con una popolazione di 709 265 abitanti (5 582 170 abitanti nell'area metropolitana). Si trova sulla costa orientale degli Stati Uniti d'America a circa 50 km dal mare, a sud dello stato del Maryland, a nord dello stato della Virginia e a 330 km circa a sud-ovest di New York. (AFI: /'winton/; in inglese ['wtn]) formalmente Distretto di Columbia, nota anche come Washington o D. C. Washington D.

Altre Definizioni con washington; capitale; federale; La città con la Casa Bianca; Lo Stato USA con Seattle; Fu capitale del Pakistan; La città che Tiberio eresse a capitale della Cappadocia; Lo Stato degli USA con capitale Madison; Polizia federale statunitense; Nota organizzazione federale degli USA sigla; Abitano uno stato federale africano;