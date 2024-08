La Soluzione ♚ Battezzare un natante La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VARARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VARARE

Curiosità su Battezzare un natante: Al varo è abbinata generalmente una cerimonia con la quale una madrina battezza la nave infrangendo una bottiglia (solitamente di champagne) sulla prua e dandole il nome. Il varo è l'evento con cui lo scafo di una nave in costruzione in un cantiere navale entra in acqua per la prima volta. Il varo può essere di quattro tipi: Varo scivolato di poppa Quando la nave viene costruita sullo scalo, si ha il varo di tipo tradizionale o scivolato.

Altre Definizioni con varare; battezzare; natante; Mettere in onda; Battezzare la nave; Dare il via a un progetto; Il natante con i tubolari; Un natante che procede a forza di braccia; Un natante della Finanza;