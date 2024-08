La Soluzione ♚ Lo si augura di cuore La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BENE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BENE

Curiosità su Lo si augura di cuore: Diritto Bene – in diritto, qualsiasi entità materiale o immateriale, giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata Economia Bene – in economia, qualsiasi oggetto che risponde ai requisiti di utilità , materialità , limitatezza e accessibilità Filosofia Bene – concetto filosofico Geografia Bene Lario – comune italiano in provincia di Como Bene Vagienna – comune italiano in provincia di Cuneo Letteratura Bene! – poema di Vladimir Majakovskij Bene Gesserit – Sorellanza (associazione femminile) dell'universo di Dune creato da Frank Herbert Bene Tleilax – Organizzazione segreta dedita all'ingegneria genetica dell'universo di Dune creato da Frank Herbert Musica Bene – singolo di Gemitaiz del 2015 Persone Bene – cognome italiano Carmelo Bene – attore, drammaturgo e regista italiano Ferenc Bene – allenatore di calcio e calciatore ungherese.

Altre Definizioni con bene; augura; cuore; Riscuotono in caso di morte degli assicurati; Si fa con le opere buone; La Parodi tra libri e fornelli; Si augura buono al suo inizio; Si augura buono nel brindisi; Si augura quello buono; Tirava dardi al cuore; L ortaggio detto cuore di bue; Edmondo l autore del libro Cuore;