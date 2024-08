La Soluzione ♚ L armonizzarsi di colori La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : COMBINARSI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente COMBINARSI

Curiosità su L armonizzarsi di colori: Col termine monomero (dal greco una parte) in chimica si definisce una molecola semplice dotata di gruppi funzionali tali da renderla in grado di combinarsi ricorsivamente con altre molecole (identiche a sé o reattivamente complementari a sé) a formare macromolecole. Per estensione, il termine viene usato anche per identificare l'unità strutturale ripetitiva che forma un polimero (detta più propriamente "unità ripetitiva" del polimero).

Altre Definizioni con combinarsi; armonizzarsi; colori; Accordarsi armonizzarsi; Non distingue alcuni colori; Fiori dai colori accesi simili alle margherite; Non percepiscono bene i colori;