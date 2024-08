La Soluzione ♚ Vi approdò Vasco da Gama in India La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CALICUT La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CALICUT

Curiosità su Vi approdo vasco da gama in india: Fu prima capitale di un antico regno, e in seguito capoluogo del Distretto del Malabar. Kozhikode (Malayalam pronuncia [ko:ikko:]), conosciuta anche come Calicut, è una città dello stato federato indiano del Kerala, nonché capoluogo del Distretto di Kozhikode. Origine del nome La parola Calicut è la versione anglicizzata del termine Qaliqu, nome utilizzato dagli Arabi per indicare questa città.

Altre Definizioni con calicut; approdò; vasco; gama; india; Il porto indiano in cui approdò Vasco da Gama; Secondo la Bibbia Noè approdò sulla sua cima; Approdò sull Ararat; Il Vasco della letteratura italiana; Un brano di Vasco Rossi; Un applaudito Vasco; Il navigatore da Gama; Il da Gama che scoprì la via delle Indie; L ex territorio portoghese in India; Lo scrittore inglese autore di Passaggio in India; Il Paese circondato dall India che fino al 1971 era il Pakistan Orientale;