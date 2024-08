La Soluzione ♚ Una memorabile parentesi storica La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : EPOCA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente EPOCA

Curiosità su Una memorabile parentesi storica: Cosmologia, cronologia, e storia Epoca – nella mitologia religiosa, epoché o «sospensione» del tempo, caratterizzata dall'irrompere di un evento che ne modifica l'andamento Epoca o Era – in cronologia, punto di svolta da cui inizia un'era del calendario Epoca cosmologica – epoca o eone di valenza spirituale cosmologica Epoca astrologica – periodo cosmico contraddistinto da una specifica qualità zodiacale, rispondente a un mutato assetto delle costellazioni Epoca astronomica – misurazione delle coordinate celesti o dei parametri orbitali di uno specifico istante Epoca geologica – una delle suddivisioni della scala dei tempi geologici Epoca storica – periodizzazione con cui viene suddivisa la storia umana Altro Epoca – suddivisione convenzionale nella storia dello sviluppo tecnico del mondo ferroviario Epoca – album di Mariella Nava del 2017 Epoca – in informatica, l'istante dal quale ha inizio il conteggio del tempo di sistema in un particolare hardware.

