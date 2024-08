La Soluzione ♚ Rendere più secco il pane La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TOSTARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TOSTARE

Curiosità su Rendere piu secco il pane: Un moderno tostapane, con uno o due contenitori per le fette di pane, impiega da 1 a 3 minuti per tostare delle fette di pane. Storia Prima dello sviluppo del tostapane elettrico, il pane a volte veniva tostato disponendolo in una struttura di metallo che veniva sospesa sopra un fuoco. Il tostapane è un elettrodomestico che viene utilizzato per tostare o abbrustolire fette di pane al fine di renderlo più croccante e fragrante, o per preparare i toast.

Altre Definizioni con tostare; rendere; secco; pane; Preparare i crostini; Essere subordinato; Abbrustolire il caffè; Rendere più fitto un bosco; Conoscono i terreni e sanno come farli rendere; Rendere praticabile un campo; Bottega in cui si effettuano lavaggi a secco; Pezzetto di pane secco; Quello secco produce vapore ai concerti; Un pezzo duro di pane; Ci dà il pane quotidiano; Mettere a cuocere il pane;