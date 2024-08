La Soluzione ♚ Un pezzo duro di pane La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CROSTA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CROSTA

Curiosità su Un pezzo duro di pane: La crosta terrestre (chiamata comunemente superficie terrestre), in geologia e in geofisica, è uno degli involucri concentrici di cui è costituita la Terra: per la precisione, si intende lo strato più esterno della Terra solida, limitata inferiormente dalla Discontinuità di Mohorovicic, avente uno spessore medio variabile fra 4 (crosta oceanica) e 70 chilometri (crosta continentale).

Altre Definizioni con crosta; pezzo; duro; pane; Anagramma di seccatori che rima con oppiacei; Torta di pasta frolla; La superficie della Terra; Un pezzo di scheletro come la staffa dell orecchio; Grosso pezzo di artiglieria; Un pezzo di marcantonio; Un dolce molto duro; Legno duro per natanti; Farina che si ottiene dal grano duro; Ci dà il pane quotidiano; Mettere a cuocere il pane; Pezzetto di pane secco;