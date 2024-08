La Soluzione ♚ La Laurito di Quelli della notte La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MARISA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MARISA

Curiosità su La laurito di quelli della notte: Marisa Mell, pseudonimo di Marlies Theres Moitzi (Graz, 24 febbraio 1939 – Vienna, 16 maggio 1992), è stata un'attrice austriaca. Dopo aver esordito in teatro entrò subito nel mondo del cinema con ruoli da protagonista in alcuni film tedeschi. Biografia Nata a Graz, in seguito si trasferì con la famiglia a Vienna; qui frequentò l'accademia artistica di Max Reinhardt.

